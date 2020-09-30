أثار المرشح الرئاسي جو بايدن، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمة وجهها لمنافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشار نشطاء على الأنترنت إلى قوله "إن شاء الله".

جاء ذلك في المناظرة الرئاسية الأولى بين الطرفين وكان الحديث حول قضية الضرائب للرئيس ترامب، حيث وجه المحاور سؤالا للرئيس الأمريكي بالقول: "دفعت الملايين من الدولارات؟ (كضرائب)" ليجيب ترامب: "نعم ملايين الدولارات وستتسنى لكم فرصة رؤيتها".

فقاطعه جو بايدن بالقول: "متى؟ إن شاء الله" وفقا لما تناقله المغردون.

وبدأت المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة، دونالد ترامب وجو بايدن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت المحلي).

وناقشت المناظرة الأولى التي استمرت 90 دقيقة، 6 موضوعات، لكل واحد منها 15 دقيقة، وهي: "السجلات السياسية لترامب وبايدن والمحكمة العليا وفيروس كورونا والاقتصاد والعنف في المدن ونزاهة الانتخابات".

وسئل بايدن حول السبب الذي يدفع الناخبين لاختياره، فأجاب قائلا "في ظل قيادة هذا الرئيس أصبحنا أضعف وأفقر وأكثر انقسامًا وأكثر عنفا".

ومن المقرر أن يتم إجراء المناظرتين اللاحقتين بين بايدن وترامب في 15 و22 أكتوبر في ميامي بولاية فلوريدا وفي ناشفيل بولاية تينيسي على التوالي.

وتعقد مناظرة أخرى بين نائب الرئيس مايك بنس والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس السناتورة كامالا هاريس، حيث يتواجهان في مناظرة وحيدة في 7 أكتوبر في ليك سيتي بولاية يوتا.