قرر عمال الصيانة التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، التوقف عن العمل، اليوم بمطار هواري بومدين احتجاجا على ظروف العمل والضغوط التي يتعرضون لها.

وقال أحد العمال، رفض الكشف عن هويته "قررنا اليوم التوقف عن العمل للاحتجاج على عدة نقاط من بينها تدهور ظروف العمل كغياب أدنى بروتوكول صحي".

وأضاف "في ظرف وجيز توفي زميلين بكورونا، غير أن الأقنعة والمرهم اليدوي غير متوفران في مكان العمل".

وفي سياق آخر، قال "الإدارة صارت تمارس شتى أنواع الضغوط كتحويل نظام العمل من العمل بأفواج إلى مواقيت إدارية ليتسنى لها التصرف في الأجور كما تشاء، رغم أن العمل لم يتوقف في مديرية الصيانة".

حتى الأجور، يضيف محدثنا، صارت تعرف تأخرا في مواعيد صبها، ما خلق حالة احتقان وسط العمال.