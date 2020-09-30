خلف حادث مروري مميت وقع صباح اليوم الأربعاء، عبر الطريق السيار شرق غرب بمنطقة بلحناش بمقطع جباحية قادرية بغرب مقر ولاية البويرة، باتجاه العاصمة وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين نقلا إلى مستشفى الأخضرية، ما تسبب في بطء حركة المرور.

وحسب الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة "تدخلت على الساعة 07 سا53 د إسعافات وحدة القطاع بجباحية من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب المكان المسمى بلحناش بلدية جباحية الحادث نجم عن اصطدام بين 3 شاحنات خلف حالة وفاة ومصابين".