واصلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، هبوطها وذلك بعدما كانت قد تراجعت أمس بأكثر من 3%، بفعل مخاوف من تداعيات موجة ثانية من كورونا على الطلب العالمي على الخام.

وأظهر موقع "بلومبرغ" أن العقود الآجلة للخام الأمريكي تراجعت، بحلول الساعة 50:06 بتوقيت غرينتش، بنسبة 0.97% إلى 38.91 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.15% إلى 40.56 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد انخفضت بأكثر من 3% أمس مسجلة أدنى مستوى في أسبوعين، حيث أنهى الخام الأمريكي التعاملات عند 39.29 دولار للبرميل، أما خام "برنت" فقد بلغ عند التسوية 41.03 دولار للبرميل.

وتوفي أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم بمرض كوفيد-19، بينما تواصل الجائحة الإضرار بالاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.