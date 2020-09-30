عاش حي يغموراسن (سان بيار) بوسط مدينة وهران، ليلة أمس أحداث عنف كبيرة، في أعقاب إطلاق شخص مجهول الهوية النار على مروج للمهلوسات في حدود الساعة منتصف الليل.

وذكر سكان الحي أن الحادثة جاءت بعد خلاف بين مروج المهلوسات المدعو "شيبسا" وزبونه. وتطور الخلاف إلى ملاسنة ثم تشابك بالأيدي، عندها أشهر الزبون سلاحا ناريا في وجه المروج، الذي هرب عبر شارع عباس بن يحيى (آدولف كوزن ـ سابقا) ليلحق به الزبون ويطلق عليه النار ويسقط أرضا.

وعند سماع دوي الرصاص خرج الناس إلى الشارع، بينما أحاط مجموعة من الشبان بذلك الشخص وأوقعوه أرضا، وانتزعوا منه مسدسه والوثائق التي كان يحملها بالإضافة إلى مبلغ مالي وفروا هاربين.

ونظرا للضجيج الذي صاحب الأحداث، والهلع الذي انتشر في الحي إثر سماع صوت الرصاص، حلت بالحي أعداد هائلة من أعوان الشرطة والدرك الوطنيين، واستعانوا بالأضواء الكاشفة المحمولة على سيارات رباعية الدفع. في حين حضر أعوان الحماية المدنية، الذين قدموا الإسعافات الأولية لـ"شيبسا"، الذي كان في حالة إغماء. ليتم نقله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الدكتور بن زرجب، الذي يتواجد فيه في حالة غيبوبة.

واختلفت الروايات حول "الهوية الحقيقية" للزبون الذي أطلق النار، والذي انتزع منه مسدسه في تلك الأحداث. وتواصل حصار الأزقة المحيطة بشارع "أدولف كوزان" إلى غاية فجر اليوم. دون العثور على المسدس.