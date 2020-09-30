أطلقت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مسابقة" اقرأ كتابا تمتلك آخرا" تحت شعار" جماجم أبطال المقاومة الشعبية ربط للماضي بالمستقبل"، موجهة لجميع فئات المتمدرسين في مراحل التعليم الثلاث والجامعة وحتى المواطنين العاديين. المسابقة المخصصة لقراءة كتب الثقافة الإسلامية ستتوج بتكريم الفائزين في حفل يقام على شرفهم بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاندلاع ثورة التحرير المباركة.

وتهدف المسابقة التي نشرت تفاصيلها على الصفحة الرسمية للوزارة على "الفايسبوك" ، حسب المنظمين، إلى جعل المطالعة سلوكا حضاريا وتحفيزا للأجيال الصاعدة على المطالعة والاحتفاء بالكتاب في زمن وسائط التواصل الاجتماعي وتعزيزا للعلاقة بين الأجيال الحاضرة والتراث الثقافي والفكري عموما والجزائري خصوصا في هذا الوقت الذي يتميز بانتشار وباء كورونا وما فرضه على الناس من العزل الذاتي والتباعد الاجتماعي.

وحدد منظمو المسابقة شروطا لها أهمها أن يختار المتسابق كتابا من الكتب التي اقترحتها عليه المسابقة من مستويات الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي والمواطنين العاديين، ويقوم بتسجيل سمعي بصري للأفكار الرئيسية للكتاب ويرسل التسجيل إلى لجنة التحكيم، التي تتولى مهمة الاستماع إلى التسجيلات وتقييمها لتحديد الفائزين. من شروط المسابقة أيضا أن لجنة التحكيم ترفض الأعمال الجماعية في المسابقة لأن الغرض منها هو التشجيع الفردي على القراءة والمطالعة، كما أن المسابقة يفوز فيها متسابق واحد من كل فئة وواحد عن كل ولاية وبذلك يكون عدد الفائزين 240 متسابقا، كما حدد آخر أجل لتسلم الأعمال بمنتصف شهر أكتوبر الداخل.