أكد المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل، أن قرار وزارة الطاقة المتعلق بسحب البنزين الممتاز بالرصاص من محطات الوقود وتحويله إلى بنزين خال من الرصاص سيسمح بتقليص من فاتورة الاستيراد بحوالي 250 ألف طن، مشيرا إلى أن الجزائر قامت باستيراد 500 ألف طن من البنزين الممتاز بدون رصاص في 2019 وتستهلك مليون ونصف طن من هذه المادة سنويا.

وقال رشيد نديل في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى اليوم الأربعاء " إن مشروع نزع الرصاص من البنزين الممتاز الذي سيتم الشروع فيه ابتداء من جانفي 2021 عبر كل محطات الوقود عبر الوطن سيساهم في القضاء على الاستيراد نهائيا بصفة تدريجية والحفاظ على البيئة كون البنزين بالرصاص مسرطن ويتسبب في التلوث". وأوضح رشيد نديل أن هذا المشروع لن يؤثر على السيارات كون أن 95 بالمائة من الحظيرة الوطنية جديدة ولا يوجد أي داعي لتخوف المواطنين من قرار وزارة الطاقة .

كما أشار نديل، إلى أن الجزائر تستهلك مليون و400 ألف طن من البنزين الممتاز ومليون طن من البنزين العادي سنويا، مؤكدا سعي سلطة ضبط المحروقات إلى رفع الإنتاج المحلي للمواد البترولية من خلال مشروع إعادة تركيب البنزين الممتاز بإزالة الرصاص ومشروع إنشاء مصفاة بحاسي مسعود .

وفاتورة استيراد البنزين والمازوت

قدرت بحوالي 980 مليون دولار خلال 2019 وسيسمح هذان المشروعان، يضيف المدير العام، بتقليص فاتورة استيراد البنزين والمازوت التي قدرت بحوالي 980 مليون دولار خلال 2019 وتلبية احتياجات السوق الوطنية .

وأبرزالمدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات أن الجزائر تستهلك 10 ملايين طن من المازوت سنويا وتنتج 9 ملايين طن سنويا وبالتالي تقدر احتياجاتنا من هذه المادة بمليون طن مضيفا أنه في انتظار تجسيد مشروع إنشاء مصفاة بحاسي مسعود الذي سيقضي على هذا المشكل هناك طرق لتقليص نسبة استهلاك المازوت بـ50 بالمائة من خلال نظام يوضع بالسيارة يسمح باستهلاك سير غاز والمازوت في نفس الوقت وتقدر تكلفته بـ7 ملايين سنتيم.

وعن عدد محطات الخدمات ذكر رشيد نديل أن هناك 2600 محطة بنزين عبر التراب الوطني من بينها 700 محطة تابعة لنفطال .