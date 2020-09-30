أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء جلسة الاستئناف في قضية محيي الدين طحكوت إلى تاريخ 21 أكتوبر المقبل بسبب غياب أحد المتهمين (عبد الغني زعلان).

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع غابت عن الجلسة استجابة لقرار منظمة محاميي العاصمة والقاضي بتعليق كل المرافعات والعمل القضائي لمدة أسبوع بداية من الأحد المنصرم للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية.

وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد أدانت المتهم الرئيسي محيي الدين طحكوت بـ 16سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دج بتهم تتعلق بالفساد، تبييض الأموال والحصول على امتيازات غير مشروعة وهي القضية التي توبع فيها إطارات و وزراء سابقون على رأسهم الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.