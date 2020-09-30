أكدت شرطة باريس على "تويتر" إن دوي الانفجار الكبير الذي سُمع في المدينة وضواحيها اليوم الأربعاء كان نتيجة اختراق طائرة مقاتلة حاجز الصوت.

وسمع الصوت الذي هز النوافذ في جميع أنحاء العاصمة الفرنسية، مما أدى إلى تهافت السكان على الاتصال بالشرطة.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع أن الصوت ناتج عن اختراق حاجز الصوت لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وحثت الشرطة السكان على عدم الاتصال بخدمات الطوارئ.

ويسود التوتر في باريس منذ الهجوم بالسكين خارج المكتب السابق لمجلة شارلي إيبدو الساخرة يوم الجمعة الماضي.