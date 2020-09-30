نظم جمع من أساتذة الاحتياط الباحثين عن مناصب العمل في قطاع التربية بولاية المدية وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مدخل مديرية التربية، مطالبين بإضفاء الشفافية على عملية التوظيف، بعدما تسربت إليهم معلومات كما قالوا عن توظيف عديد من الأساتذة في إطار الدخول من ولايات أخرى.

الشيء الذي أعتبره المحتجون مخالف للتعليمة الوزارية رقم 758 المؤرخة في 20/07/2020 التي تمنحهم الأسبقية بعد الانتهاء من توظيف متخرجي المدرس العليا.

كما طالب المحتجون في نص بيان وقفتهم هذه بتعديل مخطط التوظيف الذي اعتمدته المديرية الولائية برسم التوظيف في المناصب الشاغرة . للتذكير فإن الأساتذة الاحتياطيين الراغبين في التوظيف في مختلف أطوار التعليم بقطاع التربية عبر ولاية المدية يفوق عددهم العشرة آلاف حسب بعض المصادر، تم تشغيل 380 منهم منذ موسم 2017-2018.

من جهتها كانت مديرة القطاع قد أكدت في ردها خلال حصة بإذاعة المدية الجهوية حول سؤال طرح عليها في ذات الشأن بأن عملية توظيف الاحتياطيين ستتم وفق القائمة الترتيبية وبكل شفافية.