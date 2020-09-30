تمكن عناصر فرقتين متنقلتين للشرطة القضائية بأمن دائرة البرواڨية جنوبي المدية من الإطاحة بمجموعة إجرامية متكونة من ستة أفراد تتراوح أعمارهم بين20 و26 سنة، كانت قد ارتكبت عملية سطو على محل مجوهرات بوسط المدينة باستغلال إعاقة وكبر سن صاحب المحل وباستعمال أسلحة بيضاء محظورة، مستولية بذلك على مجموعة من الحلي والمجوهرات.

وبحسب بيان لخلية إعلام الأمن الولائي اليوم الأربعاء، فإن تدخل عناصر الأمن كان سريعا وبإشراف من وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواڨية وتم التعرف أولا على عنصرين من العصابة، تم توقيفهما وسط الأحراش بمنطقة معزولة خارج المدينة ليتم بعدها تحديد مكان وتوقيف باقي أفرادها بناء على المعلومات المتحصل عليها بداية التحقيق مع الموقوفين، وتم استرجاع ما وزنه 200غ من المجوهرات والحلي، وحجر الأسلحة البيضاء المستعملة في الاعتداء، وكمية من أقراص المؤثرات العقلية من نوع ليوتريل كانت بحوزة الموقوفين الذين تمت إحالتهم على النيابة في انتظار محاكمتهم.