كشف استطلاع أجرته وكالة " رويترز" اليوم الأربعاء أن أسعار النفط لاستظل قرب مستوياتها الحالية هذا العام إذ تهدد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بإبطاء وتيرة تعافي الطلب وتتصدى لتخفيضات الإنتاج التي ينفذها كبار المنتجين.

وتوقع مسح شمل 40 محللا وخبيرا أن يسجل متوسط سعر خام برنت 42.48 دولار للبرميل في 2020 مقارنة مع متوسط 42.54 دولار للبرميل هذا العام وتوقعات في الشهر الماضي بمتوسط سعر 42.75 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يسجل متوسط سعر خام برنت 50.41 دولار للبرميل في 2021.

وسجلت توقعات سعر الخام الأمريكي لهذا العام 38.70 دولار للبرميل مقارنة مع 38.82 دولار للبرميل متوقعة في أوت.

وبلغ متوسط السعر 38.20 دولار للبرميل في العام الجاري. وقال هانز فان كليف كبير خبراء الطاقة في إيه.بي.إن أمرو "طالما ليس هناك أي لقاح فعال بعد، يظل الخطر الرئيسي على أسعار النفط هو الطلب الأقل من المتوقع".

ومن المتوقع تراجع الطلب العالمي على النفط بين 8-9.8 مليون برميل يوميا هذا العام وهو ما يقل على نحو طفيف عن توقعات بانكماش الطلب بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يوميا في متوسط توقعات الشهر الماضي. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس "في رأينا ينبغي أن يستمر تعافي الطلب وإن كان بوتيرة أبطأ حيث تجاوزنا مكاسب الطلب الأسهل".

وأضاف أن التعافي "سيظل متقلبا". وتتجه أسعار خام برنت صوب أول تراجع شهري خلال ستة أشهر في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من المناطق ومنها أوروبا والولايات المتحدة وهو ما أدى لفرض قيود جديدة فيما تجاوزت حالات الإصابة على مستوى العالم 33 مليونا.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر توقعات الطلب على النفط لعام 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 91.7 مليون برميل يوميا.