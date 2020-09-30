أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء النطق بالحكم في قضية رجل الأعمال، مراد عولمي، المتعلقة بتركيب السيارات إلى تاريخ 10 أكتوبر المقبل. وعرفت الجلسة غياب هيئة الدفاع استجابة لقرار منظمة محامي العاصمة القاضي بمقاطعة كل المرافعات والعمل القضائي لمدة أسبوع ابتداء من الأحد الماضي.

ويتابع في هذه القضية إطارات ووزراء سابقون على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذان التمس في حقهما 15 سنة سجنا نافذا، في حين تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي مع دفع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج.

كما تم التماس 15 و 12 سنة سجنا نافذا ضد كل من مراد عولمي رئيس مجمع سوفاك و خيذر عولمي.

من جهة أخرى تم التماس عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 1 مليون دج ضد الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني (عمر بودياب) و إطارات من البنك و قطاع الصناعة متورطين في القضية. كما تمت المطالبة بمصادرة جميع الأملاك وتجميد نشاطات المؤسسات الممثلة في إطار المحاكمة من طرف أشخاص معنويين مع دفع غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج.

ويتابع المتهمون في قضية سوفاك بتهم ذات صلة بالفساد منها تبييض الأموال، الرشوة واستغلال النفوذ وكذا الضغط على موظفين عموميين من أجل الحصول مزايا غير مستحقة.