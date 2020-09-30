كشفت ولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، عن انقطاع في التزود بالماء الشروب في عدد من أحياء وبلديات العاصمة.

وأوضح بيان ذات المصالح، أن الأحياء المعنية هي: عدل 648 مسكن، 170 مسكن تساهمي، الحي العسكري 202 مسكن، حي 200 مسكن تيفريت لحلو، حي 150 مسكن حي البدر ببلدية باش جراح، حي البدر، حي أبروفال، حي 648 مسكن، حي 886 مسكن، مزرعة ديسكا، حي جيلالي اليابس، حي الباهية.

بالإضافة إلى، حديقة بن عمر ببلدية القبة، حي 310 مسكن، حي 520 مسكن، حي أوناب، حي 17 أكتوبر، حي النسيم، حي 390 مسكن، حي 142 مسكن، الأمير خالد، حي كازناف وسونلغاز 2 ببلدية جسر قسنطينة، وبلدية بوروبة جزئيا.

وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم وقف عملية التزويد بالماء الشروب اليوم من الساعة 21:00 مساء إلى غاية الساعة 09:00 صباحا، للقيام بأشغال إصلاح القناة الرئيسية للتوزيع ببلدية باش جراح، على أن تعود تدريجيا عند نهاية الأشغال.

وعليه ستسخر مؤسسة سيال صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية، المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.