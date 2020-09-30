يعمل باحثون أستراليون على اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا يستغرق 15 دقيقة باستخدام "خميرة الخبز" كمكون رئيسي. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، منحت حكومة كوينزلاند شركة التكنولوجيا الحيوية "شينج تكنولوجيز" تمويلا قدره 1.07 مليون دولار أمريكي للإنفاق على المشروع الذي قال باحثون، اليوم الأربعاء، إنه يعمل بطريقة مماثلة لاختبار الحمل.

وقال كبير الباحثين يادفير جريوال إنه "يتم وضع بضع قطرات من محلول خاص على مسحة أنف ثم يمكن تطبيق الاختبار على شريط ويمكن الحصول على النتيجة في غضون 5 إلى 15 دقيقة، اعتمادا على شدة الإصابة".

وأوضح أن "الخميرة تحتوي على جزيئات بإمكانها حبس الفيروس". وتابع "يمكن استخدام هذا الاختبار السريع الرخيص عند دخول المناطق عالية الخطورة مثل المستشفيات ومرافق رعاية المسنين ومراكز التسوق ".

وكشف أن "الاختبار نفسه تجرى عليه أبحاث أيضا في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الحكومة الأسترالية تعمل مع السلطات الصحية الأمريكية لإتاحة الاختبار بحلول نهاية العام".