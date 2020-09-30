أجلت محكمة الشراڨة (الجزائر العاصمة) اليوم الأربعاء جلسة محاكمة نشناشي زليخة-شفيقة، المدعوة "مايا"، والمتابعة في قضايا فساد، إلى يوم 7 أكتوبر القادم.

ويعود سبب التأجيل إلى مقاطعة هيئة الدفاع للجلسة، طبقا لقرار اتحاد نقابة الجزائر المتعلق بتعليق المرافعات و العمل القضائي لأسبوع بداية من يوم الأحد 27 سبتمبر.

وكانت هذه القضية قد تأجلت من قبل لمرتين خلال شهر أوت المنصرم بطلب من هيئة الدفاع.

وتخص قضية نشناشي زليخة- شفيقة (الملقبة بالسيدة مايا) أيضا ابنتيها علاوة على عبد الغاني زعلان ومحمد غازي، المتابعين بصفتهما واليين سابقين لوهران والشلف على التوالي، إضافة إلى المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل.

وتتعلق التهم الموجهة لهم "بتبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"نهب أموال عمومية" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".

وفي مُستهل الجلسة، طلب محمد غازي من القاضي إطلاق سراحه مؤقتا لأسباب صحية، وهو الطلب الذي ستدرسه المحكمة، حسبما أكده القاضي.