تمكنت قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة عمي موسى في غليزان من توقيف شخصين و حجز كمية من الذخيرة الحية.

وجاءت القضية على اثر معلومات وردت إلى نفس المصلحة مفادها وجود شخص يحوز على ذخيرة حية، وعلى الفور تم إعداد خطة عمل محكمة قصد توقيف المشتبه فيه.ومكنت التحريات من توقيف السالف الذكر على متن مركبته على مستوى نقطة المراقبة بمدخل المدينة وبعد تفتيشها تم حجز 75 خرطوشة حية،و بعد التحقيق معه كشف عن ممونه الرئيسي الذي تم تفتيش مسكنه أين تم حجز 08 خراطيش و كمية من الحبيبات بالإضافة إلى 09 قارورات تستخدم في تخزين مادة البارود.والتحقيق معهما لا يزال جاريا قبل تقديمهما للعدالة.