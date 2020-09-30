اتخذ الوزير الأول, عبد العزيز جراد اليوم الأربعاء سلسلة من التدابير المتعلقة بتخفيف تدابير الحجر الصحي الخاص بتطور الوضع الصحي (كوفيد-19), حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وهكذا فإن قائمة الولايات المعنية بإجراء الحجر الجزئي المنزلي تنتقل من 18 إلى 11 ولاية في حين تقرر رفع الحجر الصحي الجزئي المنزلي كليا في 10 ولايات سجلت تحسنا ملحوظا في الوضع الصحي. و يتعلق الأمر بولايات: البويرة وتبسة والمدية واليزي وبومرداس والطارف وتندوف وتيبازة وعين الدفلى وغليزان.

كما تقرر تمديد إجراء الحجر الصحي الجزئي المنزلي من الساعة الحادية عشر (23:00) ليلا إلى الساعة السادسة (06:00) صباحا لمدة ثلاثين يوما (30) ابتداء من الفاتح أكتوبر 2020 في ثمانية (08) ولايات ويتعلق الأمر بولايات: بجاية والبليدة وتلمسان وتيزي وزو والجزائر العاصمة وجيجل وعنابة ووهران.

ومن جهة أخرى، قرر الوزير الأول تطبيق إجراء الحجر المنزلي الجزئي لمدة 30 يوما ابتداء من 01 أكتوبر 2020 من الساعة الحادية عشر (23:00) ليلا إلى الساعة السادسة (06:00) صباحا في ثلاث ولايات تسجل اتجاها تصاعديا في حالات الإصابة بالعدوى وهي باتنة وسطيف وقسنطينة.

كما قررت الحكومة رفع الإجراء المتعلق بمنع حركة النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وخلص نفس المصدر إلى أنه تم الإبقاء على الإجراء المتعلق بمنع كل تجمع للأشخاص واللقاءات العائلية ساريا عبر كامل التراب الوطني سيما حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات.