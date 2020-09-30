تم تسجيل 162 إصابة جديدة و 10 وفيات و 111 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الاخيرة في الجزائر.

وجاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر : 5.790 (27)

البليدة : 4.158 (16)

وهران : 3.972 (12)

سطيف : 3.237 (10)

باتنة : 1.876 (7)

بجاية :1.847 (5)

قسنطينة : 1.659 (4)

عنابة : 1.481 (5)

تيبازة : 1.413 (4)

تلمسان : 1.334 (0)

البويرة : 1.311 (4)

المسيلة : 1.310 (0)

بسكرة : 1.290 (12)

ورقلة : 1.284 (13)

تيزي وزو : 1.270 (12)

الجلفة : 1.199 (1)

الوادي : 1.103 (0)

جيجل : 1.064 (4)

بومرداس : 1.051 (5)

تبسة : 959 (0)

تيارت : 949 (1)

المدية : 792 (3)

عين الدفلى : 774 (0)

مستغانم : 760 (2)

أم البواقي : 729 (1)

الأغواط : 697 (0)

سكيكدة : 690 (0)

عين تموشنت : 683 (2)

أدرار : 643 (0)

خنشلة : 594 (0)

قالمة : 532 (1)

غرداية : 438 (1)

تيسمسيلت : 431 (0)

سوق أهراس : 429 (0)

برج بوعريريج : 422 (0)

سيدي بلعباس : 420 (0)

ميلة : 419 (3)

بشار : 348 (0)

مـعـسـكـر : 332 (1)

الطارف : 281 ( 1)

نعامة : 263 (0)

الشلف : 240 (4)

البيض : 232 (0)

غليزان : 211 (1)

تندوف : 204 (0)

تمنراست : 202 (0)

إليزي : 135 (0)

سعيدة : 72 (0)