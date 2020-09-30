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كورونا : توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
30 سبتمبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 162 إصابة جديدة و 10 وفيات و 111 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الاخيرة في الجزائر.

وجاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

 

الجزائر : 5.790       (27)  

البليدة : 4.158        (16)

وهران :  3.972      (12)

سطيف : 3.237       (10)

باتنة : 1.876          (7)

بجاية :1.847         (5)

قسنطينة : 1.659      (4)

عنابة :   1.481       (5)

تيبازة :  1.413        (4)

تلمسان :   1.334     (0)

البويرة :  1.311      (4)

المسيلة : 1.310       (0)

بسكرة :   1.290    (12)

ورقلة :   1.284    (13)

تيزي وزو :   1.270    (12)

الجلفة :   1.199     (1)

الوادي : 1.103     (0)

جيجل :   1.064     (4)

بومرداس :  1.051    (5)

تبسة :  959     (0)

تيارت :  949    (1)

المدية : 792       (3)

عين الدفلى :  774     (0)

مستغانم : 760      (2)

أم البواقي :   729     (1)

 الأغواط :  697    (0)

سكيكدة :  690    (0)

عين تموشنت : 683   (2)

أدرار :  643       (0)

خنشلة : 594      (0)

قالمة : 532       (1)

غرداية :   438      (1)

تيسمسيلت :   431      (0)

سوق أهراس : 429     (0)

 برج بوعريريج : 422    (0)

سيدي بلعباس : 420      (0)

ميلة : 419         (3)

بشار :  348      (0)

مـعـسـكـر : 332   (1)

الطارف : 281   (  1)

نعامة : 263      (0)

الشلف : 240      (4)

البيض :  232    (0)

غليزان : 211    (1)

تندوف : 204   (0)

تمنراست :  202    (0)

إليزي : 135     (0)

 سعيدة : 72    (0)

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كلمات دلالية:
كورونا

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