كورونا: توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 162 إصابة جديدة و 10 وفيات و 111 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الاخيرة في الجزائر.
وجاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر : 5.790 (27)
البليدة : 4.158 (16)
وهران : 3.972 (12)
سطيف : 3.237 (10)
باتنة : 1.876 (7)
بجاية :1.847 (5)
قسنطينة : 1.659 (4)
عنابة : 1.481 (5)
تيبازة : 1.413 (4)
تلمسان : 1.334 (0)
البويرة : 1.311 (4)
المسيلة : 1.310 (0)
بسكرة : 1.290 (12)
ورقلة : 1.284 (13)
تيزي وزو : 1.270 (12)
الجلفة : 1.199 (1)
الوادي : 1.103 (0)
جيجل : 1.064 (4)
بومرداس : 1.051 (5)
تبسة : 959 (0)
تيارت : 949 (1)
المدية : 792 (3)
عين الدفلى : 774 (0)
مستغانم : 760 (2)
أم البواقي : 729 (1)
الأغواط : 697 (0)
سكيكدة : 690 (0)
عين تموشنت : 683 (2)
أدرار : 643 (0)
خنشلة : 594 (0)
قالمة : 532 (1)
غرداية : 438 (1)
تيسمسيلت : 431 (0)
سوق أهراس : 429 (0)
برج بوعريريج : 422 (0)
سيدي بلعباس : 420 (0)
ميلة : 419 (3)
بشار : 348 (0)
مـعـسـكـر : 332 (1)
الطارف : 281 ( 1)
نعامة : 263 (0)
الشلف : 240 (4)
البيض : 232 (0)
غليزان : 211 (1)
تندوف : 204 (0)
تمنراست : 202 (0)
إليزي : 135 (0)
سعيدة : 72 (0)