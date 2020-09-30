راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إدارة أهلي البرج يطالبها بدفع مبلغ 960 مليون سنتيم زائد تعويضات مصاريف المحكمة بـ 3 آلاف فرانك سويسري لفائدة الحارس السابق للفريق حسان طوّال بعد الشكوى التي تقدّم بها اللاعب لدى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان،للمطالبة بقيمة 3 ملايير و200 مليون سنتيم التي تمثّل مستحقاته لفترة عامين من عقده مع البرج بعد تعرّضه للتسريح التعسّفي من طرف إدارة "الكابا" عام 2015، ومنحت "الفيفا" مهلة شهر واحد لتسوية مستحقات طوّال،حيث سيتعرّض الأهلي البرايجي إلى العقوبة في حال عدم تسوية ديون اللاعب في الآجال المحدّدة،وذلك بخصم النقاط من رصيد النادي كإجراء أولي وقد تصل العقوبة إلى إسقاط أهلي البرج إلى قسم الهواة.

وتواجه إدارة أهلي البرج بقيادة نذير بوزناد الرئيس المدير العام للشركة الرياضية صعوبات مالية ما حالت دون ترسيم الاتفاقات التي حصلت مع اللاعبين والمدرب بلال دزيري بالتوقيع على العقود تحسبا للموسم الجديد،بسبب تأخر وصول إعانات السلطات المحلّية إلى خزينة النادي،وتأمل إدارة الأهلي المرور خلال الساعات القادمة إلى السرعة القصوى بشأن قضية التعاقدات مع اللاعبين الجدد بالنظر إلى التأخر المسجّل في هذه العملية،وفي سياق منفصل،قرّرت إدارة النادي تعيين اللاعبين السابقين في أهلي البرج لفترة الثمانينات،السعيد بلقاسم في منصب المدير الرياضي والفنّي للفريق وزميله عمار بوزيدي في منصب رئيس الفئات الشبانية للفريق،مثلما تمّ تعيين التقني مصباح ڤمّاش على رأس العارضة الفنّية لتشكيلة "الرديف" التي استأنفت تدريباتها رسميا،صبيحة اليوم الأربعاء،على ملعب 20 أوت ببرج بوعريريج بعد التأكّد من سلامة وصحّة اللاعبين من فيروس كورونا