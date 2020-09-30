أجرى الجناح الجزائري يوسف بلايلي، حوار صحفي مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أفصح فيه عن وجهته المقبلة بعد أن فسخ تعاقده مع النادي الأهلي السعودي بسبب عدم الحصول على راتبه منذ 3 شهور ومنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم حق التعاقد مع أي ناد خلال 4 أيام تنتهي يوم 3 أكتوبر.

وأكد بلايلي في حديثه مع المجلة الفرنسية، رغبته في العودة لأوروبا واللعب من جديد في القارة العجوز حيث يعد هذا الأمر أولوية له.

ويمتلك بلايلي تجربة سابقة مع أنجيه في الدوري الفرنسي في الدرجة الثانية موسم 2017/2018 لكنها لم يكتب لها النجاح ثم عاد لقارة أفريقيا وانضم للترجي التونسي وفاز معم ببطولتي لدوري أبطال أفريقيا وبعدها رحل لصفوف الأهلي السعودي.

وحول عدم نجاح تجربته مع أنجيه الفرنسي، أجاب البلايلي أن السبب في ذلك المدير الفني للفريق وقتها، و سبب مغادرة فرنسا، كشف أن المشاركة مع منتخب الجزائر كانت هدفه لذلك انضم للترجي التونسي للمشاركة واللعب بشكل أساسي ليتمكن بعدها من حجز مقعد أساسي مع منتخب بلاده والفوز ببطولة الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت بالقاهرة.

وأكد بلايلي أن هدفه هو الوصول لكأس العالم مع منتخب الجزائر في عام 2022 بقطر.