أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء، وزير الطاقة بتشكيل فريق تقني من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، سونلغاز، للتوجه غدا لإصلاح خلل في محطة توليد الكهرباء التي تزود طرابلس، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: ”تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من أخيه افائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا الشقيقة، حول مستجدات الأزمة الليبية“.

وقد "استجاب رئيس الجمهورية، أثناء هذه المكالمة الهاتفية، لطلب فائز السراج بالمساعدة العاجلة على إصلاح خلل في محطة توليد الكهرباء التي تزود طرابلس، فأمر الرئيس وزير الطاقة بتشكيل فريق تقني من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، سونلغاز، للتوجه غدا لهذا الغرض إلى عاصمة البلد الشقيق" يضيف نفس المصدر.