وقع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مع نظيره التونسي إبراهيم البرتاجي اليوم الأربعاء، اتفاقاً للتعاون العسكري لمدة عشر سنوات، مؤكدا على أهمية التقارب مع تونس كشريك من أجل مواجهة تأزم الوضع في ليبيا.



وقال الوزير الأمريكي "مسرورون لتعميق التعاون من أجل مساعدة تونس على حماية موانئها وحدودها".



والاتفاق الذي وقعه إسبر هو خارطة طريق لم يتم الكشف عن تفاصيلها وتستمر على عشر سنوات من أجل تطوير العلاقات من خلال التدريب في حال قررت تونس شراء أسلحة دقيقة، حسب ما أفاد مقربون من الوزير.



والتقى إسبر نظيره التونسي إبراهيم البرتاجي في إطار جولة على الدول المغاربية يؤكّد خلالها التزام الولايات المتّحدة بأمن المنطقة ويناقش سبل تعزيز التعاون ضدّ التنظيمات الجهادية. وقدّم إسبر لنظيره التونسي نسخة مطابقة للأصل من مسدس يعود لأول رئيس للولايات المتحدة الأميركية جورج واشنطن وأكد على "أهمية بقاء الجيش بعيداً عن السياسة".