تسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم ، بمقر الرئاسة، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى الجزائر، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

ويمثل هؤلاء الديبلوماسيين، كلا من جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، عن طريق السيد نبيات جيتاشو أساجيد، وسفيرة مملكة هولندا، السيدة جانا فان دير فيلدي، وسفير الجمهورية الفرنسية، فرانسوا غويات. وجرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد بحضور كل من مدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج ووزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم، اللذين حضرا أيضا استقبال رئيس الجمهورية تباعا للسفراء المعتمدين حسب نفس البيان.