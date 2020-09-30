توالت متاعب مولودية الجزائر مع مشاكل اللاعبين، بعدما اتخذت الإتحادية الدولية لكرة القدم قرارا في صالح اللاعب السابق للعميد، شعيبي، الذي طالب بمستحقاته المالية بعد تسريحه من الفريق، وهو الذي لعب بعض المباريات فقط منذ استقدامه في عهد كمال قاسي السعيد.

ومنحت "الفيفا" مهلة للمولودية إلى غاية 27 أكتوبر 2020 لتسديد 50 ألف أورو للاّعب شعيبي، لتفادي عقوبات محتملة على العميد، حيث تنجر عن تجاوز المهلة المحددة دون تطبيق قرار لجنة فض المنازعات للهيئة الكروية الدولية التي تعتبر هيئة قانونية، والمتعلق بتسديد مستحقات اللاعب شعيبي، إرغام "الفيفا"، بموجب القانون، الإتحادية الجزائرية لكرة القدم على خصم ثلاث نقاط ثم ست نقاط من العميد، وبعده إقرار نزول الفريق، إلى جانب المنع الفوري من الإستقدامات.