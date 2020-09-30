تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة توقيع اتفاقية اطار بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة بريد الجزائر وأخرى بين مؤسسة اتصالات الجزائر ومركز البحث في الاعلام العلمي والتقني في اطار تدعيم التعاون والتنسيق بين القطاعين.



وقد جرى حفل التوقيع بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، حيث تهدف الاتفاقية الاولى إلى “تحديد الشروط العامة المؤطرة لخدمة الدفع عن بعد للرسوم الجامعية من قبل الطلبة على مستوى المؤسسات البريدية وذلك باستخدام البطاقة الذهبية، اضافة الى تسهيل ورقمنة اجراءات فتح الحسابات البريدية الجارية لفائدة التلاميذ الحائزين على شهادة البكالوريا”.



أما الاتفاقية الثانية فتتضمن تحديد الاطار العام المنظم لعملية تحديث الشبكة الاكاديمية للبحث التابعة لقطاع التعليم العالي.

وبهذه المناسبة، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن امضاء الاتفاقيتين “واحدة من تجليات التضامن الحكومي الفعال على صعيد الإرتقاء إلى المستويات التي نتطلع إليها جميعا في مجال العصرنه والتطوير”، وأن هذا الانجاز “سيمكن من إعطاء دفع قوي لمشروع رقمنة القطاع وسيمكن من الإنتقال إلى تطور نوعي جديد في إعطاء دفع حاسم لنمط التعليم عن بعد وتطوير المنصات الرقمية”.



وأشار السيد بن زيان الى أن هذا التوقيع سيمكن الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2020 من إجراء عمليات التسجيل عن بعد، مضيفا أن المجال يبقى مفتوحا لتوسيع هذه الاتفاقية لتشمل خدمات أخرى داخل القطاع لتبسيط كل الإجراءات الإدارية للطلبة.



من جهته، اكد السيد بومزار أن هذه المبادرة تعد “لبنة اضافية” في صرح التعاون المتواصل والتنسيق والتشاور بين القطاعين.