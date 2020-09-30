نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن أحد أفراد العائلة الحاكمة الكويتية قوله، إنه يتوقع محاولة السعودية والإمارات الضغط على الكويت للتطبيع مع الكيان الصهيوني.



وقالت الصحيفة: "الكويت رسمت لعقود من الزمن مسارا محايدا في العديد من صراعات الشرق الأوسط المستعصية، لكن وفاة أميرها، الدبلوماسي المخضرم، يترك خلفه معضلة ما إذا كان يجب تطبيع العلاقات مع الاحتلال دون إقامة دولة للفلسطينيين أم لا".



بعد اجتماع في البيت الأبيض مؤخرا مع الابن الأكبر للشيخ صباح وزير الدفاع السابق والمرشح الرئيسي لولاية العهد، قال الرئيس ترامب إن الكويت ستكون الدولة التالية التي تقيم علاقات رسمية مع "الكيان المحتل".



وبعد أسبوع في الأمم المتحدة جدد رئيس الوزراء الكويتي إصرار الكويت على أن السلام مع الفلسطينيين يسبق التطبيع مع العالم العربي.