تحدثت تقارير صحفية انجليزية عن نية نادي وست بروميتش البيون تعزيز مركز رأس الحربة خلال سوق الانتقالات الحالي.



وبحسب صحيفة التلغراف الانجليزية فان النادي الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز مهتم بالجزائري إسلام سليماني لاعب نادي ليستر سيتي.



وأشار التقرير إلى أن فريق المدرب سلافين بيليتش يأمل في الحصول على خدمات اللاعب الجزائري لمدة عام على سبيل الإعارة.



كما تشير التقارير إلى أن الثعالب يرغبون في إتمام صفقة انتقال نهائي للمهاجم الجزائري بعيدا عن صفقات الإعارة.