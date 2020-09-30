أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية .



وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المغربية إلى 123 ألف و653 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2194 حالة.



كما سجلت الوزارة و2462 حالة شفاء خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي حالات الشفاء الى إلى 102 ألف و715 حالة.



وأضافت ان مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة،بلغ إلى 432 حالة، 54 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و128 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.