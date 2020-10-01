استقرت أسعار النفط اليوم الخميس إذ تلقت الدعم من تجدد الآمال إزاء تحفيز مالي أمريكي لكن المخاوف بشأن زيادة الإصابات بفيروس كورونا وعرقلة ذلك للطلب على النفط كبحت المكاسب.

وبحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا إلى 40.21 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 2.4 بالمائة يوم الأربعاء. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 42.32 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 0.2 بالمائة أثناء الليل.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط يوم الأربعاء بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت انخفاض مخزونات الخام ونواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود الطائرات، بأكثر من المتوقع في أحدث أسبوع. لكن مخاوف الطلب مستمرة إذ أصابت الجائحة ما يربو على 7.2 مليون وأودت بحياة ما يزيد عن 206 آلاف شخص في الولايات المتحدة.

كما يضغط نمو الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على السوق، إذ ارتفع الإنتاج 160 ألف برميل يوميا في سبتمبر من أوت مع استئناف بعض المنشآت الليبية عملها وزادت صادرات إيران.