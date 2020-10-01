يصطدم فريق النصر السعودي بالنادي برسيبوليس الإيراني في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، على ملعب جاسم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة.

وصعد نادي النصر لأول مرة في تاريخه إلى هذا الدور، على حساب الأهلي السعودي، بفوزه عليه بهدفين نظيفين في "الديربي" الذي جمعهما أمس الأربعاء في الدوحة.

كما جاء تأهل الفريق الإيراني على حساب باختاكور الأوزبكي، إثر فوزه عليه بهدفين أحرزهما المهاجم عيسى الكسير في الدقيقتين (49 و66) من عمر المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب جاسم بن حمد.