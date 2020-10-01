حجزت مصالح الشرطة إثر خرجات ميدانية قام بها أعوان الأمن الحضري السابع والأمن الحضري الرابع والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة آفلو 28539 وحدة من الألعاب النارية من مختلف الأحجام والأشكال كانت موجهة للبيع.

وقد تم في هذا الإطار إنجاز ملفات جزائية واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المصالح الأمنية ضد خمسة أشخاص مشتبه فيهم لتورطهم في هذه القضايا التي تخص الاتجار غير الشرعي بالألعاب النارية والمفرقعات عبر قطاع الاختصاص تزامنا و حلول مناسبة المولد النبوي الشريف لما تشكله هذه الظاهرة من خطر على الصحة العامة و المساس بالسكينة العامة وكذا الأضرار بالممتلكات.