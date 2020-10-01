خلف حادث مرور خطير، مساء أمس الأربعاء، 7 جرحى إثر اصطدام مباشر بين سيارتين بين بلدية الوادي وأميه ونسة بالقرب من مؤسسة كهركيب.

وتدخلت وحدة القطاع المركز المتقدم قمودي لخضر البارحة في حدود الساعة 19و37د مساء وبدعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالوادي إثر حادث مرور خطير تمثل في اصطدام مباشر وعنيف بين سيارتين من نوع "أكسنت" على مستوى الطريق الولائي رقم 16 في شقه الرابط بين بين بلدية الوادي وأميه ونسة بالقرب من مؤسسة كهركيب، حيث خلف هذا الحادث الخطير 7 جرحى تتراوح أعمارهم بين 41 سنة و 5 سنوات.

وتم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى استعجالات 08 ماي بالوادي .