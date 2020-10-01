تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الخميس، إلى جنيف السويسرية، التي ستحتضن حفل سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت الجزائر.

وستشارك في القرعة:

ـ أربعة أندية من إسبانيا: ريال مدريد، وبرشلونة، أتلتيكو مدريد، وإشبيلية .

ـ أربعة أندية من إنجلترا: ليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي.

ـ أربعة أندية من إيطاليا: يوفنتوس، وإنتر ميلان، وأتالانتا، ولاتسيو .

ـ أربعة أندية من ألمانيا يشارك حامل اللقب بايرن ميونيخ، وبوروسيا دورتموند، ولايبزيغ، وبروسيا مونشنغلادباخ.

- ثلاثة أندية من فرنسا، وهي باريس سان جيرمان وصيف بطل النسخة الأخيرة، وأولمبيك مارسيليا، ورين.

ـ ثلاثة أندية من روسيا، زينيت بطرسبوغ، ولوكوموتيف موسكو، وكراسنودار.

بالإضافة إلى بورتو البرتغالي، وكلوب بروج البلجيكي، وشاختيار دونيتسيك الأوكراني، وغريمه دينامو كييف، كما يشارك في القرعة كذلك، أندية إسطنبول، باشاك شهير التركي، وأياكس أمستردام الهولندي، وأولمبياكوس اليوناني، وفرنسفاروش المجري، وسالزبورغ النمساوي، وميتيالاند الدنمارك.

فيما ستقسم الأندية الـ32 المشاركة في القرعة على أربع مستويات، إذ ستوزع هذه الفرق على ثماني مجموعات، بواقع فريق واحد من كل مستوى من المستويات الأربعة في كل مجموعة وهم:

ـ المستوى الأول: بايرن ميونيخ الألماني (حامل لقب دوري الأبطال)، وإشبيلية الإسباني (حامل لقب الدوري الأوروبي)، وريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وزينيت بطرسبورغ الروسي، وبورتو البرتغالي.

ـ المستوى الثاني: برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي من إنجلتر، وشاختيار دونيتسك الأوكراني، وبوروسيا دورتموند الألماني، وأياكس الهولندي.

ـ المستوى الثالث: دينامو كييف الأوكراني، وريد بول سالزبورغ النمساوي، ولايبزيغ الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي، وأولمبياكوس اليوناني، ولاتسيو الإيطالي، وكراسنودار الروسي، وأتالانتا الإيطالي.

ـ المستوى الرابع: لوكوموتيف موسكو الروسي، ومارسيليا الفرنسي، وكلوب بروج البلجيكي، وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وإسطنبول باشاك شهير التركي، وميديتيلاند الدانماركي، ورين الفرنسي، وفرنسفاروش المجري.

كما ستقام مباريات دور المجموعات في المواعيد التالية:

الجولة الأولى: 20 و21 أكتوبر

الجولة الثانية: 27 و28 أكتوبر

الجولة الثالثة: 3 و4 نوفمبر

الجولة الرابعة : 24 و25 نوفمبر

الجولة الخامسة: 1 و2 ديسمبر

الجولة السادسة: 8 و9 ديسمبر.