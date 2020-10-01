أكد كبير المسؤولين الطبيين في إنكلترا، البروفيسور كريس ويتي، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا تخرج عن نطاق السيطرة في المدارس.

وقال البروفيسور ويتي، وفقا ‏لصحيفة ‎ "‎ديلي ميل"، إن "الاتجاه في عدم خطورة ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس التاجي بالنسبة ‏للأطفال تحت 16 عاما يعد صحيحا". وحذر من "أن الفيروس يتفشى بسرعة كبيرة بالنسبة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين ‏‏17 و24 عاما".

وقدم ويتي رسوما بيانية مفصلة لـ"معدلات الحالات الإيجابية لخمس فئات عمرية مختلفة، إذ تظهر هذه البيانات ارتفاع الإصابات بنسبة ‏‏12.9 في المائة لدى الفئة العمرية بين 19 و21 عاما‎".

ولم يقدم ويتي الأسباب وراء ارتفاع نسبة الإصابات لدى هذه الفئة العمرية، بحسب الصحيفة‎.‎

لكن البيانات الواردة من الصحة العامة في إنجلترا، تظهر بوضوح أن المدارس هي المسؤولة عن ارتفاع حالات تفشي فيروس ‏كورونا منذ بداية سبتمبر‎.‎ وتشير البيانات إلى أن 41.7 بالمائة من جميع حالات تفشي الوباء المسجلة في إنجلترا خلال الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر الماضي، ‏كانت في منشآت تعليمية.‎

كذلك، أظهرت البيانات المقدمة في المؤتمر الصحافي، أن معدل إيجابية الفحوصات قفز إلى حوالي 9.6 بالمائة لدى الفئة العمرية بين ‏‏17 و18 عاما، وهو المعدل الذي بقي مستقرا إلى أقل من 7.5 في المائة خلال أول أسبوعين من شهر سبتمبر‎.‎

وقال ويتي: "من المهم التفريق بين الفئات العمرية المختلفة بين الشباب والأطفال‎".‎ وأظهرت بيانات منفصلة للصحة العامة في إنجلترا ـ استنادا إلى أرقام أقدم قليلا ـ أن النسبة المئوية للأطفال الصغار الذين عادوا ‏بنتيجة اختبار إيجابية، انخفضت فعليا بشكل طفيف منذ 4 أسابيع‎.‎