أعلن وزير الداخلية، كمال بلجود، اليوم الخميس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، عن ترحيل 1500 مهاجر غير شرعي في إطار الاتفاق الثنائي بين الجزائر والنيجر.

كما كشف بلجود عن تقلص عدد المهاجرين غير الشرعيين في الآونة الأخيرة بفضل مجهودات الدولة. وتابع أن الحكومة تبنت إستراتيجية وطنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار المعاهدات الدولية لاحترام حقوق الإنسان.

وقال إن السلطات العليا قامت بترحيل العديد من الجنسيات الإفريقية نحو بلدانها الأصلية.