أعلن المدير الفني لمنتخب المكسيك، خيراردو 'تاتا' مارتينو عن قائمة اللاعبين لوديتي الفريق المقررتين في هولندا يوم 7 و13 أكتوبر الجاري، وتصدرها راؤول خيمينيز "وولفرهامتون" وهيرفينج لوزانو "نابولي".

وسيحل منتخب المكسيك ضيفًا على هولندا في أمستردام في السابع من أكتوبر، ثم سيواجه الجزائر في لاهاي يوم 13 من نفس الشهر. وعادت المكسيك للملاعب الأربعاء، بعد غياب استمر لأكثر من 10 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، في مباراة ودية أمام غواتيمالا التي سقطت بثلاثية نظيفة أمام صاحب الأرض.

وفي القائمة التي ستسافر إلى هولندا ظهرت أسماء ما يقارب عشرة لاعبين كانوا ضمن منتخب "التري كولور" في مونديال روسيا 2018. وفي المقابل، برز غياب لاعبين مثل المهاجم تشيتشاريتو، لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، إلى جانب خافيير أكينو والمدافعين كارلوس سالسيدو وهوجو أيالا "تيجريس".