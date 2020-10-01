اتفق المناجير العام لاتحاد بلعباس سفيان بن قورين، أمس، رسميا مع المدرب ليامين بوغرارة ليتقلد هذا الأخير مهام العارضة الفنية لنادي "المكرة" بدءاً من الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد ما كانت جل المؤشرات توحي بعودة سيد احمد سليماني إلى تدريب الفريق.

من جهته، سيكون اللاعب السابق لمولودية وهران ايتيم أول الوافدين الجدد إلى الفريق، بعدما اتفق على كل تفاصيل العقد مع المسيرين ، وهو الذي يرتقب تقديمه إلى ممثلي مختلف وسائل الإعلام يوم الخميس، في الوقت الذي اعترف فيه المدير العام لاتحاد بلعباس عباس مرسلي، المتواجد بالعاصمة، بإعطاء عديد اللاعبين موافقتهم النهائية لتمثيل نادي "المكرة"، في صورة المسرح حديثاً من اتحاد العاصمة تيبوتين.