أعلنت ولاية الجزائر ،اليوم الخميس في بيان لها تمديد تراخيص التنقل الاستثنائية المتحصل عليها بعد 15 ماي 2020 لشهر آخر، بدون الحاجة إلى استصدار لتراخيص جديدة، لبقائها صالحة و سارية المفعول لشهر آخر.

و يأتي هذا بناء على تمديد الحجر الجزئي في العاصمة لمدة ثلاثين يوما إضافيا، ابتداء من الفاتح أكتوبر.

كما جدد والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، دعوته للمواطنين إلى مواصلة التحلي باليقظة والتقيد الصارم لتدابير النظافة والتباعد الجسدي والحماية، لما لها من أهمية في حماية الأفراد وعائلاتهم، و كبحا لتفشي الجائحة الوبائية.