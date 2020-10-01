تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي بن داود في غليزان من توقيف 04 أشخاص داخل مسكن لممارسة السحر والشعوذة، وهذا بعد ورود معلومات مؤكدة إلى ذات المصالح تفيد بوجود امرأة تقوم بممارسة الشعوذة داخل مسكنها بمساعدة أشخاص من نفس عائلتها.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش مسكن المشتبه فيها، أين عثرت مصالح الأمن على حروز و طلاسم و كتب قرآنية مدنسة ومواد تستعمل في عملية السحر بالإضافة إلى ضبط 21 امرأة داخل المسكن و مبلغ مالي يقدر بأكثر من 70 مليون سنتيم. حيث تم انجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهم لتقديمهم أمام العدالة وقد تم إيداعهم المؤسسة العقابية عن تهمة تدنيس المصحف الشريف و ممارسة السحر و الشعوذة مع النصب و المشاركة.