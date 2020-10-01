علمت "الخبر" من مصادر محلية باختفاء شابة ببلدية مرين 60 كم جنوبي عاصمة الولاية سيدي بلعباس منذ تاريخ 17 سبتمبر المنقضي البالغة من العمر 24 سنة ، ما أدخل منطقة بأكملها في حالة استنفار قصوى "قياسا بمعاناة المعنية من اضطرابات عقلية" وفقا لما علم من محيطها العائلي.

ولم تظهر إلى غاية اليوم الخميس أي مؤشرات توحي بإمكانية تحول الفتاة إلى جهة معينة ، مع الإشارة إلى أنه قد سبق للمعنية وأن غادرت البيت العائلي السنة الماضية قبل أن يتم العثور عليها بولاية البليدة بعد تكثيف الأبحاث من قبل الأجهزة الأمنية والمواطنين.