كشفت ولاية الجزائر، اليوم الخميس، عن حصيلة عمليات غلق المحلات التجارية والأسواق البلدية والمساحات التجارية التي لم تحترم التدابير الاحترازية المنصوص عليها في التعليمة الحكومية للحد من انتشار وباء كورونا "كوفيد19" عبر بلديات وأحياء مقاطعات الولاية.

وأفاد بيان لمصالح الولاية أن الخرجات الميدانية للجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة والردع لمصالح المقاطعات الإدارية، التجارة والأمن (الشرطة والدرك الوطني)، أسفرت منذ انطلاق العملية إلى تاريخ 29 سبتمبر المنقضي، عن تعليق وغلق لديد من المحلات والأسواق، من ذلك علقت اللجنة نشاط 299 محلا تجاريا بالمقاطعة الإدارية للرويبة وأغلقت سوق حي الونشريس بالرغاية.

أما بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء فقد تم تعليق نشاط 3528 محل تجاري ، موزعة على بلديات المقاطعة الإدارية كالتالي: 76 محلا تجاريا بباب الزوار و 3409 محل تجاري بالدار البيضاء و13 محلا تجاريا بالمحمدية و 22 محلا ببرج الكيفان ومحل واحد في برج البحري وأربعة بعين طاية وثلاثة بالمرسى وغلق سوقين بلديين ببلدية باب الزوارتعليق نشاط مركز تجاري واحد ببلدية المحمدية. وفي المقاطعة الإدارية لزرالدة فقد علقت اللجن تعليق نشاط 100 محل تجاري،.موزعة على بلديات المقاطعة منها 35 محلا تجاريا ببلدية زرالدة و59 محلا باسطاوالي وستة محلات بالسويدانية ، كما علقت نشاط 8 مراكز تجارية، موزعة على بلديات المقاطعة الإدارية.

وبالنسبة للمقاطعة الإدارية لحسين داي فقد تم تعليق نشاط 136 محل تجاري وغلق سوقين بلديين. وفي مقاطعة الدرارية علقت اللجنة نشاط 147 محل تجاري وأغلقت ثلاثة أسواق بلديةومركزين تجاريين. وفي مقاطعة بئر التوتة تم تعليق نشاط 195 محل تجاري ، موزعة على بلديات المقاطعة وغلق سوق منها 122 محلا تجاريا ببئر التوتة و33 محلا بأولاد شبل و40 بتسالة المرجة وعلقت لجنة المراقبة الردع بالدائرة الإدارية لبئر مراد رايس نشاط 319 محل تجاري، موزعة على بلديات المقاطعة منها91 محلا ببئر مراد رايس و38 بحيدرة و66 ببئر خادم والسحاولة 61 محلا وجسر قسنطينة 63 محلا وغلق سوقين بلديين، منها سوق ببلدية بئر خادم وأخر ببلدية السحاولة.

وفي مقاطعة سيدي امحمد تم تعليق نشاط 266 محل تجاري، موزعة على بلديات المقاطعة من بينها 50 محلا بسيدي امحمد والجزائر الوسطى 51 محلا وخمسة بالمرادية و16 بالمدنية وغلق ثلاثة أسواق وثلاثة مراكز تجارية.

أما بالمقاطعة الإدارية للحراش فتم تعليق نشاط 353 محل تجاري، موزعة على بلديات المقاطعة، منها 118 محلا بالحراش و61ببوروبة 148 محلا بباش جراح و26 بوادي السمار وتعليق نشاط 14 مساحة تجارية ببلدية الحراش وغلق ثلاثة أسواق. وفي سيدي عبدالله تم تعليق نشاط 23 محلا تجاريا وغلق سوق بلدي واحد وعلقت اللجنة في مقاطعة براقي نشاط 166 محل تجاري .