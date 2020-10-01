أعلن نادي وفاق سطيف، اليوم الخميس، عودة مدربه التونسي نبيل الكوكي، وجهازه المعاون، للإشراف على تدريبات الفريق الأول، بعد غياب طويل.

وقال الوفاق في بيان عبر حسابه الرسمي على "فايسبوك": "وصول المدرب نبيل الكوكي، رفقة طاقمه الفني إلى مدينة سطيف، بعد أسبوع من الحجر الصحي في مدينة عنابة". وأكد بيان إدارة الوفاق، أن الجهاز الفني التونسي، خضع لتحيل "بي سي آر" فور التحاقه بمدينة سطيف.

وكان النادي السطايفي قد باشر منذ فترة تحضيراته للموسم الجديد، في غياب مدربه التونسي، بسبب توقف الرحلات الجوية والبرية بين الجزائر وتونس، منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في شهر مارس الماضي.