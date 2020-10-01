يحرص موقع "رواد الأعمال"، طوال شهر أكتوبر الوردي على التوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي الذي يهدد حياة الكثير من السيدات حول العالم، كما يسلط الضوء على بعض قصص النجاح لرائدات الأعمال اللواتي نجحن في التغلب عليه بقوة الإرادة والإصرار.

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من رائدات الأعمال حول العالم تمكّن من النجاة بعد صراع مع المرض، بفضل العزيمة والمثابرة، كما أطلقت غيرهن بعض التطبيقات للكشف المبكر، علمًا بأن هناك فئة كبيرة من السيدات تحولن إلى مجال ريادة الأعمال وإطلاق المشاريع الناشئة بعد الإصابة بالمرض، حيث كان ذلك محطة فارقة في حياتهن للمضي قدمًا، والسعي وراء أحلامهن.

ويخصص موقع "رواد الأعمال" جزءًا من مقالاته للنماذج العالمية التي تمكنت من قهر المرض، وإنشاء مشاريع أو تطبيقات خاصة ساهمت في وجودهن على خارطة ريادة الأعمال العالمية.

جدير بالذكر، أن العالم بأسره يتخذ في شهر أكتوبر من كل عام اللون الوردي شعاره الأساسي، وذلك بعد اختياره في عام 1985 ليكون شهر التوعية بسرطان الثدي، علمًا بأن التطبيق على المستوى الدولي بدأ عام 2006.