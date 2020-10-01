قالت ثاني أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة في العالمH&M"،اليوم الخميس ،أنها تعتزم إغلاق مئات المتاجر العام المقبل، حيث دفعت أزمة فيروس كورونا المزيد من المتسوقين عبر الأنترنت بعد أن أبلغت عن انخفاض أقل من المتوقع في أرباح الربع الثالث، وتغلق 250 متجراً حول العالم.

وقالت الرئيسة التنفيذية هيلينا هيلميرسون: "على الرغم من أن التحديات لم تنته بعد، إلا أننا نعتقد أن الأسوأ خلفنا ونحن في وضع جيد للخروج من الأزمة بشكل أقوى ".

وشهدت مجموعات البيع بالتجزئة المنافسة للأزياء أيضًا انتعاشًا، حيث أعلنت شركة Inditex الرائدة في السوق، المالكة لـ"Zara"، عن عودة الأرباح في الربع من ماي إلى جويلية.

وقال المحللون في مذكرة: "بشكل عام، الربع الثالث هو ربع أفضل مما كان متوقعًا"، "نعتقد أن السوق لا يزال غير مدرك تمامًا للجودة المحسنة لنموذج أعمال H&M والبنية التحتية. نعتقد بدلاً من ذلك أن هذه المجموعة من النتائج هي دليل إضافي على أن تحول H&M لا يزال يسير على الطريق الصحيح".