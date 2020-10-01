وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الخميس إلى الجزائر، في زيارة هي الأولى منذ عام 2006، تهدف لإعادة إحياء التحالف بين دولتين تربطهما مصالح إستراتيجية مشتركة في مواجهة الإرهاب في منطقة الساحل والنزاع في ليبيا.

وسيجري وزير الدفاع الأمريكي الذي وصل الجزائر قادما من تونس محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، قبل عقد محادثات مع رئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنڨريحة. وسيتوجّه بعد ذلك إلى الرباط.

وبمجرد وصوله إلى الجزائر توجه مارك إسبر إلى "مقام الشهيد" حيث وضع إكليلا من الزهور. وفي أول تصريح له قال إن "الولايات المتحدة والجزائر كانا بلدين صديقين وشريكين منذ زمن طويل وأتمنى أن تساهم زيارتي في تدعيم هذه الشراكة وهذا التاريخ المشترك".