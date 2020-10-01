أعلن ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي عن القائمة المستدعاة لمواجهة أوكرانيا وديًا، قبل مواجهات البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، من ضمنها حسام عوار نجم وسط ليون الفرنسي، في ظل اهتمام كبير من أندية أوروبية بضمه قبل غلق سوق الانتقالات.

وظلت الشكوك تحوم حول الجنسية الرياضية التي اختارها اللاعب، قبل استدعائه في التربص الأخير للمنتخب الفرنسي، غير أن إصابته بفيروس كورونا حال دون مشاركته.

ويقع منتخب فرنسا في المجموعة الثالثة النارية، مع البرتغال وكرواتيا والسويد، ويحتل المركز الثاني خلف البرتغال بفارق الأهداف.