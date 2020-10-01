أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، تأجيل مباراة جنوة أمام تورينو، المقررة يوم السبت المقبل، بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين.

وذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن قرار رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي جاء بعد تأكيد وجود حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، بين لاعبي فريق جنوة.

ولفتت إلى أن فريق جنوة، أعلن في وقت سابق وجود 14 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بين اللاعبين والعاملين. وافتتح نادي جنوة، الموسم بالفوز (4 - 1) على كوتروني قبل أن يسقط في فخ الخسارة الثقيلة من نابولي على ملعب سان باولو، بستة أهداف نظيفة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية.