أطلق كريم براهم شاوش، صروخا "أرض .. جو" عابر للقارات، أمس، هزّ به عرش عميد الأندية الجزائرية، وأخرج للعلن، بتصريحاته النارية، ما كان يقال في الخفاء عن جعل "المعريفة" أبرز معايير انتقاء لاعبي الفئات الشبانية، على حساب قدرات ومهارات شبان "عائلات الزاولية."

أحدثت قضية لاعب من فئة أقل من 21 سنة زلزالا في بيت مولودية الجزائر، وكشف قرار عبد الناصر ألماس بإبعاد كريم براهم شاوش من الفئات الشبانية، عن عمق أزمة المولودية التي تحضّر لمئويتها التاريخية بقاموس من الفضائح وبتسيير ارتجالي وعشوائي بعيدا عن معايير الإحتراف، أبرزها اتهام براهم شاوش لرئيسه عبد الناصر ألماس بتنحيته من منصب منسق على مستوى الفئات الشبانية، بسبب عدم احتفاظ براهم شاوش مدرب فئة أقل من 21 سنة كريمو مسعودي بلاعب قادم من تازمالت عن طريق "توصية" من الرئيس ألماس نفسه.

وقال كريم براهم شاوش، في تصريح لـ"الخبر"، أمس "ألماس أبعدني من منصبي بسبب عدم احتفاظي بلاعب في فئة أقل من 21 سنة، لا يملك لا المستوى الفني ولا التقني ولا البدني"، مضيفا "هذا اللاعب الشاب قدِم من تازمالت، وهو ابن رئيس دائرة، وقد كان ينشط في البطولات الولائية، وقد تبيّن لي وللمدرب كريمو مسعودي، بعد أربة أيام من المعاينة، بأن اللاعب لا يملك المؤهلات لحمل ألوان العميد، ما جعلنا نُعلم اللاعب أمس (أول أمس)، بأننا لن نحتفظ به في تعداد الفريق"، مواصلا القول "الغريب فيما حدث أن هذا اللاعب بالذات، حلّ بالعاصمة وأقام بفندق ملعب 5 جويلية 1962 على نفقة المولودية، ونال البدلات الرياضية مثله مثل أي لاعب قبل أن تتم معاينته، وحين أبلغته بقرار عدم الاإحتفاظ به، ردّ عليّ باستغراب بقوله .. بصراحة لم أفهم شيئا، فقد جئت بتوصية من رئيس المولودية ألماس."

"ألماس "ثار" ضد بورايو وقال له .. عليكم الإحتفاظ بابن رئيس الدائرة

وفي الوقت الذي راجت أخبار عن تورط أحد مستشاري الرئيس المدير العام لسوناطراك في "الوساطة"، بسبب علاقته الوطيدة بالرئيس ألماس وبرئيس الدائرة والد اللاعب، إلا أن براهم شاوش ردّ بالقول "ليست لديّ أية معلومة"، مضيفا "أما الأمر الذي يمكنني تأكيده، هو اتصال ألماس بالمدير الفني الرياضي بورايو، ليكشف عن "ثورته" على قرار إبعاد هذا اللاعب بالذات"، مضيفا "لقد أخبرني بورايو بردة فعل ألماس، وأكد لي بأن رئيس المولودية قرر تنحيتي من منصبي، بل إن ألماس قال لبورايو وبنبرة حادة، وهو يتحدث إليه هاتفيا .. أنا هو الرئيس وأنا الذي يقرر في الفريق وعليكم الإحتفاظ بهذا اللاعب الشاب"، ليواصل براهم شاوش اعترافاته التي تورّط ألماس بالقول "بورايو أكد لي بأن ألماس قال له بالحرف الواحد .. ابن رئيس الدائرة هو الذي قدّم لنا يد المساعدة للحصول على القطعة الأرضية بزرالدة .. وقد أرسلت لكم ابنه للإنضمام لفئة أقل من 21 سنة، وعليكم الإحتفاظ به."

وواصل كريم براهم شاوش، مسترسلا في الكلام "علاوة على أن اللاعب لا يملك المستوى، فقد أكدت له بأنه بعد ستة أشهر سيصبح لاعبا في صنف الأكابر، لأنه من مواليد سنة 2000، ومن غير المعقول الإحتفاظ به في فئة أقل من 21 سنة بمستواه الضعيف، لأن هامش التطوّر لديه منعدم"، مشيرا في ذات السياق "المفاجأة أن ألماس وجّه تعليمات لأعوان أمن الفريق لمنعي من حضور الحصة التدريبية اليوم (أمس) بميدان حجوط (الميدان الملحق لملعب 5 جويلية 1962)، وقد شعر أعوان الأمن بحرج كبير وهم يخبرونني بذلك، غير أنني تأكدت من أن الحصة التدريبية لم يحضرها اللاعب الذي أتى بوساطة ألماس، لأن المدرب مسعودي كان له نفس الموقف"، مضيفا "انظروا إلى أين وصل حال عميد الأندية الجزائرية، فقد أقالني ألماس بسبب لاعب لا يملك المستوى لحمل ألوان العميد، بل إن العميد، بسبب ألماس، أصبح فيه لاعب من فئة أقل من 21 سنة، ودون مستوى، له السلطة لإبعاد لاعب سابق قدّم الكثير للفريق."

الفضيحة "المدوية" التي تضرب المولودية اليوم، تقدّم مؤشرات واضحة على أن "سوناطراك" فقدت سلطتها، أو على الأقل، اهتمامها بأحد أعرق النوادي الجزائرية، وهو الذي يحضّر للإحتفال بمئويته التاريخية، بل إن براهم شاوش يجزم بالقول "العميد يسير نحو الهاوية، ومن الخطير أن يهين ألماس بكلامه المدير الفني الرياضي ويقول له بالحرف الواحد .. هذا اللاعب لا أحد يملك سلطة عليه أو له الحق في إبعاده، لأنه سيلعب في المولودية بوساطة مني شخصيا"، مضيفا "لا يمكنني أن أقبل بـ"المعريفة"، أو أبعِد لاعب "زوالي" يملك مؤهلات عالية من أجل لاعب لا يمل مؤهلات لأنه رئيس النادي أوصى بالإحتفاظ به .. هذه جريمة في حق لاعب شاب قد يخسر مكانته ويتحطم مستقبله بسبب قرار جائر من رئيس الفريق."

ألماس : براهم شاوش تجاوز صلاحياته وسيُحال على المجلس التأديبي

أما عبد الناصر ألماس، فقد ردّ على اتصال "الخبر" أمس بالقول "براهم شاوش قام بعدة تجاوزات، وهو ليس في خطئه الأول"، مضيفا "براهم شاوش تمادى في أخطائه، وهو على الدوام يدلي بتصريحات للإعلام دون أخذ الإذن من الإدارة، وكلما واجهته بذلك، كان ردّه بأنه يتحدث باسمه الخاص، وفي كل مرة نبهته بأنه محسوب على المولودية ولا يمكنه الإدلاء بتصريحات دون موافقة مسبقة من الإدارة"، مشيرا في ذات السياق "لقد تسبب براهم شاوش، بتصريحاته النارية على عدة شخصيات، بأضرار معنوية للمولودية، وهذا أمر لا يمكن قبوله."

وحسب ألماس، فإن ما يقوله براهم شاوش عن "المعريفة" كلام مجرّد من الحقيقة، مضيفا "لم تكن هناك أية توصية من طرفي من أجل الإحتفاظ بهذا اللاعب في فئة أقل من 21 سنة، هذا كلام غير صحيح، إنها مجرّد ادّعاءات، ثم إن براهم شاوش تجاوز صلاحياته، وهو غير مسؤول عن الفئات الشبانية حتى يقرر الإحتفاظ بللاعب أو إبعاده، إنها صلاحيات مدرب ذات الفئة أو المدير الفني الرياضي"، مضيفا "إدارة النادي على عِلم بكل ما يقوم به براهم شاوش، ولذلك، ستتم إحالته على المجلس التأديبي للفريق."